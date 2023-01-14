Emlak dolandırıcılığı: 38 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Livana Gayrimenkul isimli firma çalışanları tarafından devre mülkleri bulunan vatandaşların telefonla aranarak, yüksek meblağlara devre mülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislere davet edildikleri, ofislerde çalışanlar tarafından mağdur şahısların cep telefonlarından ‘kredi notuna bakacağız’ bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği, bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ve menfaat temin edildiği tespit edilmişti.

Konu ile alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış, 172 eylem tespit edilmişti. 10 Ocak tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise İstanbul, Şanlıurfa, İzmir'de 37'si kadın 113 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirilmişti.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri, toplam değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin TL değerinde araçlar ele geçirilmiş emniyete çektirilmişti. Ayrıca yaklaşık 70 milyon TL değerinde Yalova ilinde 9 daire ve 3 arsa, Ankara ilinde 4 daire, İstanbul ilinde 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el konulmuştu. Söz konusu 19 otomobil, Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilmişti.

24 tapuya el konuldu

Yapılan sorgular ve incelemelerin ardından "şebeke lideri" olduğu iddia edilen A.F.'nin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir devre mülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı, bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi. A.F.'nin yaptığı dolandırıcılıklarda kısa sürede bir servet edindiği, 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova'da lüks bir evi bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Sarıyer'de oturduğu villasının kirasının ise 30 bin lira olduğu öğrenildi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık çetesiyle ilgili yaptıkları çalışmada ise suç geliriyle alındığı iddia edilen 24 tapuya el koydu. El konulan tapular arasında Yalova'da 9 daire, 3 arsa, Ankara'da 4 daire, Sarıyer'de 1 daire, 2 arsa, İstanbul'da 2 tarla ve 3 dükkanın da bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 113 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 113 şüpheliden 72'si tutuklanma talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 22 şüpheli ise savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

38 şüpheli tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklamaya sevk edilen 72 şüpheliden 38'inin bugün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 53 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. (ANKA)