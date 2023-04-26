Kola fiyatına zam: 40 lira oluyor

Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Zam fırtınası artık ilginç bir hal aldı. 

Son zam haberi içecek firması Coca Cola'dan gelirken, Gerçekgündem'de yer alan habere göre, önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

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