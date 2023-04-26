Zam fırtınası artık ilginç bir hal aldı.
Son zam haberi içecek firması Coca Cola'dan gelirken, Gerçekgündem'de yer alan habere göre, önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kola fiyatına zam: 40 lira oluyor
Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Zam fırtınası artık ilginç bir hal aldı.
Son zam haberi içecek firması Coca Cola'dan gelirken, Gerçekgündem'de yer alan habere göre, önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.