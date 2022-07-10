Koğuşa kamera takılmasına karşı çıkan tutuklulara hapis cezası

İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşlara kamera takılmasına karşı çıktıkları için darp edilen ve haklarında dava açılan 22 tutuklu ile ilgili "kamu malına zarar verme" iddiasıyla verilen 1’er yıllık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 13 Kasım 2015 tarihinde koğuşlarına takılan kameraları kırdıkları iddiasıyla gardiyanlarca darp edilen 22 tutuklu hakkında, "tutukluların ayaklanması" ve "kamu malına zarar verme" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 26 Haziran’da görüldü.

Mahkeme, 22 tutukluya "kamu malına zarar verme" iddiasıyla 1’er yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası kararında hükmün ertelenmesi yoluna gidilmezken, tutukluların isyan ettiklerine ilişkin somut delil bulunamadığı belirtilerek söz konusu suçtan ise beraat kararı verildi.