Kadir Şeker’in tahliye kararına itiraz

Kadir Şeker’in, Ayşe Dırla’yı darp etmesini engellemek isterken öldürdüğü Özgür Duran ailesinin avukatı Duygu Delibaş, “Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim” ifadelerini kullandı.

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker yaşanan boğuşma sırasında Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker’i “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Karara itiraz edilmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gönderilmişti. Dosyaya yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tebliğnamede, suçta kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddeti birlikte değerlendirildiğinde, Kadir Şeker’in eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğuna, Şeker’in savunmalarının öldürme kastı bulunmadığına, ilgili madde kapsamında kalan “yaralama sonucu ölümün meydana gelmesi” suçunu oluşturduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddi talep edildi. Başsavcılık, Kadir Şeker dosyasını bozma istemiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran’ın Kadir Şeker’e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker için tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulduğunda tahliye kararı bekleniyordu. Ancak Yargıtay’ın bozma kararına uymayan mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Şeker’in avukatları karara itiraz etti.

Avukatlarının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.