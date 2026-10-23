Kocaeli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 18:24
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Akdurak Mahallesi'ndeki bir fabrikada boya yapan 43 yaşındaki S.T., dirseğinin trafoya değmesi üzerine elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınan işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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