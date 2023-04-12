Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı

Gebze'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 işçi hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi terminal yolunda park halindeki 06 FZ 57 55 plakalı hafif ticari aracın yola çıkmak için manevra yaptığı sırada, 41 ABU 314 plakalı panelvan, 41 P 5446 plakalı servis minibüsü ve 41 P 3434 plakalı servis midibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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