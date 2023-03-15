Kocaeli'de tramvayın çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı lise öğrencisi Ekin Sıla Ö. ağır yaralandı.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Ekin Sıla Ö.'ye (17) Mehmet Ali Paşa durağına ilerleyen tramvay çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tramvayın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ekin Sıla Ö. sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü. (AA)

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