Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan bir işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 7 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçilerden Ekrem Kalkan yaşamını yitirdi.
Patlamada yaralanan 12 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Yaralı işçilerden 6'sının taburcu edildiği açıklanmıştı.
TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan işçilerden 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Patlamada yaralanan işçilerden 5'inin tedavisi ise sürüyor.
Derince'nin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan biri olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.