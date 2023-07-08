Kocaeli'de sağanak: Kandıra-Kaynarca kara yolu trafiğine kapatıldı

Kent genelinde sabah başlayan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor. İzmit ilçesinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ulaşımda aksamalar oldu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı. Kandıra'da da tarım arazileri taşkınlar nedeniyle zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu. Kerpe Mahallesi'nde Paşaağzı Deresi'nin taşması sonucu bahçesini su basan bir sitenin otoparkındaki araçlar zarar gördü.

Cebeci Mahallesi'nde ise giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Kamp yapan tatilciler zor anlar yaşadı

Sağanak nedeniyle Doğancılı Mahallesi'nde kamp yapan tatilciler zor anlar yaşadı. Sarısu Deresi'nin taşması sonucu kamp alanındaki çadırları su basarken, vatandaşlar karavanlarda mahsur kaldı.

Çadırının su altında kaldığını anlatan Narlıoğlu, tatilcilerin karavan ve araçlarında bir süre mahsur kaldığını dile getirdi.

Kandıra-Kaynarca kara yolu trafiğine kapatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve İSU'ya bağlı ekipler, su baskını olan yerlere iş makineleriyle müdahale ediyor. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sabah başlayan kuvvetli yağışın yer yer 100 kilogramı aştığını kaydetti.

Kandıra-Kaynarca kara yolunun geçici süreyle araç trafiğine kapatıldığını belirten Yavuz, "Bugün 18.00'e kadar sürecek yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olalım" uyarısında bulundu. (AA)