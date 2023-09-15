Kocaeli'de işçi servisi yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi'nde bulunan 1 Mart Caddesi'nde işçi servisi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ayfer B. ve 5 yaşındaki kızı Nur B.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayfer B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nur B. ile sürücü ve minibüsteki ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (AA)