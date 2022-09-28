Kocaeli'de inşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

Kocaeli İMES Organize Sanayi Bölgesi 3. Bulvar'da bulunan inşaat halindeki bir binada meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalışan Sedat K., çatıdaki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağıya düştü.

Sedat K.’nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile binadan indirildi.

Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Sedat K.’nın, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)