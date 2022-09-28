Avcılar Belediyesi işçileri grev kararını astı

İstanbul Avcılar Belediyesi’nde Haziran ayından beri devam eden, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuç vermeyince dün belediye binasına grev kararı asıldı.

Dün sabah saat 10.00’da belediye bahçesinde toplanan işçiler Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Bayram Özkan’ın yaptığı açıklamanın ardından grev kararını astı.

İşçiler 2 yıllık toplu iş sözleşmesi taleplerini dile getirdi. Belediyenin yaptığı ücret teklifiyle asgari ücret düzeyinde bir ücretin belediye kendilerine dayatıldığını, yüksek enflasyon koşullarında bu sefalet ücretini kabul etmeyeceklerini, enflasyon oranında zam istediklerini belirten işçiler, enflasyon oranında zam istediklerini belirtti.

PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan dayanışma çağrısı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı, ücretlerin enflasyon karşısında sürekli eridiği bir dönem de önerilen tekliflerin kabul edilemez olduğunu, belediyenin işçilere geçinebilecekleri bir ücret zammı yapması gerektiğini duyurdu. Açıklama şöyle:

“Ev kiralarının 5 bin liranın üzerinde olduğu, gıda fiyatlarının el yaktığı, çocuklarının okul masraflarının iki kat arttığı, faturaların ödenebilir olmaktan çıktığı koşullarda işçilere dayatılan açlık sınırı altındaki ücretler kabul edilemez. Ücretler sürekli enflasyon karşısında eriyor, bugün yapılacak zam birkaç ay içinde pul olacak. Avcılar Belediyesi işçilerin yaşamını sürdürebilecekleri zam talebi karşılanmalıdır. Hakları için mücadele eden işçiler kazanırlar.”

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