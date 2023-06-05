Kocaeli'de iki aile arasında kavga çıktı: 3,5 aylık hamile olan yeğenini öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada dayısı Aydın Çiçek’in tabancayla rastgele açtığı ateş nedeniyle 22 yaşındaki 3,5 aylık hamile İpek Çiçek yaşamını yitirdi, 9 yaşındaki akrabası Azat O. ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan 9 yaşındaki akrabaları Azat O.’nun sol koluna isabet etti. Aydın Çiçek olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kaçan Aydın Çiçek’in yakalanması için çalışma başlattı.