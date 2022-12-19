Kocaeli'de HDP il ve ilçe başkanları gözaltına alındı

HDP Kocaeli İl Örgütü, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’nün polis tarafından saldırıya uğramasını İzmit İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklamasıyla protesto etmek istedi.

Aralarında HDP Kocaeli İl Eşbaşkanları Şahabettin Işık ve Aynur Santos ile il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bulunan siyasi parti üyeleri, HDP İl Örgütü binasından çıkararak açıklamanın yapılacağı anıt önüne doğru yürüyüşe geçti.

6 gözaltı

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre polis ablukası altında yürüyüşe geçen kitle sık sık polis tarafından engellendi. Engellere rağmen yürüyüşe geçen kitle açıklamanın yapılacağı alana varmadan polis saldırısına uğradı. Polisin saldırısı sonrası aralarında HDP İl Eşbaşkanları Şahabettin Işık ile Aynur Santos, HDP Darıca ilçe Eşbaşkanı İdris Ay, Ali Akbal, Alattin Artuer ve Necati Altıtoprak polisler tarafından gözaltına alındı.