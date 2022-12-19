Yargıtay Başsavcısı'ndan 'ivedi' HDP talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’'in HDP'ye açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep göndererek HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini istediği belirtildi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamenin 21 Haziran 2021’de Anayasa Mahkemesi’nce kabulünün ardından HDP'ye açılan kapatma davasında süreç resmen başladı. HDP, esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi’ne sundu.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e 10 Ocak’ta sözlü açıklama yapması için tarih verdi. Başsavcı bu tarihte Yüce Divan’a giderek, HDP davasına ilişkin esas hakkındaki görüşü olan sözlü açıklamasını yapacak. Habertürk’ün edindiği bilgilere göre; Başsavcı Şahin 10 Ocak’ta bir kez daha “HDP, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi” diyerek temelli kapatma talebinde bulunacak. HDP’nin hazine yardımının kesilmesini ve 451 isme siyasi yasak getirilmesini talep edecek.

Başsavcıdan 'ivedi' talep

Ancak; 10 Ocak tarihine sayılı günler kala davada önemli bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep gönderdi. HDP'nin devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini istedi.

Habertürk'ün aktardığına göre o belgede Bekir Şahin talebinin gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

Dava nasıl ilerleyecek?

Anayasa Mahkemesi’nin Başsavcı Şahin’in bu talebini önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor. Peki davanın seyri bundan sonra nasıl olacak? Yargıtay Başsavcısı Başsavcı Bekir Şahin 10 Ocak’ta sözlü açıklama yapacak. Davaya ilişkin nihai talebini AYM üyelerinin önünde açıklayacak. Ardından HDP’ye 1 aylık süre verilecek. Başsavcının sözlü açıklamasına dair sözlü savunması istenecek. Ancak bu süre HDP’nin talebiyle uzatılabilecek. Bu süreçten sonra ise AYM raportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.