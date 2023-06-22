Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartepe Belediyesi'nin tankerle su desteği verdiği çalışmalarda itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. (AA)