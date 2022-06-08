Kocaeli’de gazeteciler kanun teklifine tepki gösterdi: Sansür ve otosansür yasası

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yeni sansür getireceği yönünde değerlendirilen kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu kanun teklifine tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri ve Kocaeli Basın Emekçileri bugün İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya çok sayıda gazeteci, sendika temsilcisi ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan Gazeteci Sefa Gardiyanoğlu, “Çok açıktır ki bu teklif, bir sansür ve otosansür yasasıdır. 40 maddelik yasa teklifinin içerisinde, bugün vatandaşın haber kaynakları arasında önemli bir yer tutan internet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu’ndan ilan alabilmesi ya da buralarda mesleğini icra etmeye çalışan meslektaşlarımızın basın kartı alabilmesi olumlu birer adım olarak değerlendirilse de; bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve mesleğimizin itibarı zapturapt altına alınacaktır. Bu sayede; kamu otoritesi tarafından 'yapılmaması' gereken haberleri yapan gazetecilere, gazetelere ve haber sitelerine ağır yaptırımlar getirilecektir” dedi.

'Son derece muğlak'

“Mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir” diyen Gardiyanoğlu, “Teklifte; “dezenformasyon”, “yalan haber”, “asılsız bilgi” ve “tahrif edilmiş bilgi” gibi kavramlar, hukuki bir tanım yapılmaksızın kullanılmaktadır. “Güvenlik”, “kamu düzeni” ve “kamu barışı” gibi, gazetecilere karşı adli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak, mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir. Teklifin 29. maddesinde yer alan 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' ifadesi son derece muğlaktır” ifadelerini kullandı.

'Basın İlan Kurumu'nun yetkileri genişletiliyor'

“Ayrıca; tasarıda yer alan bazı ifadeler, mevcut Basın Kanunu’nun 12. maddesinde yer alan ‘gazetecinin kaynağını açıklamama, kaynağıyla ilgili tanık olmama hakkının’ ortadan kalkacağına yönelik yorumlara sebep olmaktadır” diyen Gardiyanoğlu, “Bu durum, bizler açısından kaygı vericidir. Bu yasa teklifiyle birlikte, Basın İlan Kurumu’nun da yetkileri genişletilmek istenmektedir. Şu anki faaliyetleriyle bile tarafgirliği ortada olan bu kuruma; kimin gazeteci olup olmadığına karar verme, basın kartlarını dağıtma ya da iptal etme hakkının tanınması kabul edilemezdir” şeklinde konuştu.

'Yaşadığımız sorunlar daha da katmerlenecek'

Gardiyanoğlu son olarak, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: 'Gazeteci; basın özgürlüğünü, ‘halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı’ adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk, kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir.' Bizler gazeteciler olarak; mevcut şartlarda bile mesleğimizi yaparken güvencesizlik, sansür, sendikasızlaştırma, mobbing, tehdit, hakaret gibi binbir türlü zorlukla karşılaşıyorken, bu teklifle birlikte yaşadığımız sorunlar daha da katmerlenecektir. Tüm bu sebeplerden dolayı bizler; kanun teklifinin bu haliyle geri çekilmesini ya da basın meslek örgütlerinin önerileriyle revize edilmesini talep ediyoruz” dedi.