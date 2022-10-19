Kocaeli'de eşini ve kayınpederini öldüren Ömer Sorguç tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı. Eşi Beyza Sorguç'un (23) ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) katil zanlısı Ömer Sorguç'un (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyeti: Olayın meydana geldiği gün maktullerin müracaatları yok

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında olayın, "Beyza Sorguç'un polis merkezine şikayetçi olarak başvurularının dönüşünde meydana geldiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Elim olayın meydana geldiği gün olan 18 Ekim ve 2022 yılı içerisinde maktullerin hiçbir emniyet birimimize müracaatları bulunmamaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce söz konusu olayla ilgili gerekli adli işlemlerin titizlikle devam ettirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Ömer Sorguç dün boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza Sorguç ile konuşma bahanesiyle Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitmiş, apartmanın girişinde tabancayla Beyza Sorguç'a ve Şahin Kılıç'a ateş etmiş, baba ve kızı olay yerinde yaşamını yitirmişti.