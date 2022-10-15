Elazığ'da kadın cinayeti: İşkenceyle öldürülüp yol kenarına bırakıldı

Elazığ'da gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler üzerinde kimliği bulunmayan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından ekipler olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan incelemede ekipler Keskinbaş'ın cansız bedeninin aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığını belirledi.

N.Ü. Hüsniye Keskintaş'ı öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.