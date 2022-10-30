Kocaeli'de eğitim sendikalarından ortak 'grev' açıklaması

Kocaeli’ndeki eğitim sendikaları, 2 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde yapılacak olan iş bırakma eylemi ile ilgili bugün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak bir toplantısı düzenledi. Toplantıya, Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Suphi Yıldırım, Eşit Haklar Sendikası Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Hürriyetçi Eğitim Sen İl Temsilcisi Süleyman Pekin katıldı.

Kocaeli’ndeki iş bırakma eylemi, 2 Kasım Çarşamba günü saat 10:30’da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ‘Bu iş yerinde grev var’ pankartının asılması ile başlayacak. Saat 11:00’de İzmit Kent Meydanı’na geçecek eğitim emekçileri, burada geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenleyerek taleplerini dile getirecek.

'En acil adım kariyer sınavının iptal edilmesi'

Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu’nun okunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan (ÖMK) geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçmiştir. Bu sendikalarımızın 14 Ekim’de yaptığı toplantıda, ÖMK’nın geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hâlâ çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağı konusunda ortaklaşılmıştır. Buradan hareketle biz, aşağıda ismi yer alan eğitim sendikalarının üye ve yöneticileri olarak, mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan ÖMK’ya karşı harekete geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi, teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Bizler, birer öğretmen sorumluluğuyla sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz. Taleplerimiz çok açıktır. Atılması gereken en acil adım, 19 Kasım’da yapılacak olan kariyer sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği sırtımızdaki yükü daha da artıracak olan ÖMK geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin de yansıtılacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir.

'Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı'

Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.

'Kamuda mülakata son verilmeli'

Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

'Uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyoruz'

Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve 2 Kasım’da bir gün süreyle iş bırakıyoruz. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.” (ANKA / Sefa Gardiyanoğlu)