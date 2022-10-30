Eğitim sendikalarında istifa depremi

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in aralarında bulunduğu 13 eğitim sendikasının 14 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirdiği toplantının ardından ilan ettiği iş bırakma eylemine 3 gün kaldı.

"Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 tarihinde İş Bırakıyoruz!" başlığıyla duyurulan ve 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılması ve öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması gibi talepleri içeren iş bırakma eylemine 2 Kasım Çarşamba günü yüzbinlerce öğretmenin katılması bekleniyor.

Öğretmen toplu halde sendikalarından istifa etti

Hükümete yakınlıklarıyla bilinen ve 14 Ekim’de Ankara’da eğitim sendikalarının düzenlediği toplantıya katılmayan Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi binlerce öğretmen toplu halde sendikalarından istifa etti. Özellikle kariyer basamakları sınavına karşı 1 Eylül’de eylem yapacağını açıklayan ve ardından hükümetle yaptıkları görüşmeler sonucu eylemlerini erteleyen Türk Eğitim-Sen en büyük istifa depremini yaşayan sendika konumunda. Eğitim Bir Sen ise gelen tepkiler sonucu 1 Kasım Salı günü birinci derse girmemek üzere bir saatlik iş bırakma kararı alırken; bu karar eğitimciler tarafından istifa dalgasını durdurmak için göstermelik yapılan bir eylem olarak yorumlandı.

On bin öğretmen sendika değiştirdi

2 Kasım Çarşamba günü yapılacak büyük iş bırakma eylemine sayılı günler kala eyleme katılmayan sendikalarına tepki göstererek istifa eden binlerce öğretmen hızla eyleme katılan sendikalara üye olarak iş bırakmaya hazırlanıyor. Hükümete yakın sendikalardan on binden fazla öğretmenin istifa ettiği tahmin edilirken yalnızca Eğitim-İş’e katılan öğretmen sayısı Ekim ayında dokuz bine ulaşmış durumda.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüboğlu soL Haber’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde üye sayısı bakımından yetkili olan ve yine üye sayısı yüksek olan iki sendika mevcut, ancak bu iki sendika da ne yazık ki, eğitim emekçilerinin sorunlarına sahip çıkma konusunda mücadeleden uzak duruyor.

Yani üyelerinin bile haklarına sahip çıkamıyor.

Son zamanlarda özellikle ÖMK konusunda bu durum daha da kendisini iyice hissettirerek açığa çıkmıştır.

Eğitim-İş ise sürekli olarak iş yerlerinde, alanda sendika olmanın gerekliliği için gerçek bir mücadele vermeye, eğitim emekçilerinin sorunlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Bu çabamızın ve mücadelemizin farkında olan bir çok eğitim ve bilim emekçileri de son zamanlarda sendikalarından istifa ederek Eğitim-iş e üye oluyorlar.

Eğitim-İş’e karşı büyük bir ilgi var. Bu sınıfsal talepleri karşılamak ve eğitim emekçilerini sendikamızla buluşturmak, mücadeleyi daha da yükselmek için tüm kadrolarımızla sahada büyük bir çaba içerisindeyiz.

Eğitim-İş e karşı oluşan bu ilginin uzun bir süre de devam edeceğini düşünüyoruz.

Eğitim-İş olarak çok yakında 100 binlere ulaşmış olacağız.

Bu konuda emeği geçen herkese Eğitim-iş Genel Eğitim Sekreteri olarak, örgütüm adına çok teşekkür ediyorum…"