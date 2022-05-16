Kocaeli'de Aynur Doğan konserinden sonra Kürtçe Don Kişot yasağı

Aynur Doğan'ın Kocaeli Derince'de vereceği konser, AKP'li Derince Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti. Bugün ise Amed Şehir Tiyatrosu'nun 28 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sahneleyeceği Don Kişot oyunun iptal edildiği öğrenildi.

Amed Şehir Tiyatrosu'nun sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, ekibin telefonlarına mesai saatleri dışında gelen bir bilgilendirme ile 28 Mayıs tarihinde Kürtçe sahneleyecekleri "Don Kixot" oyununun iptal edildiği öğrenildi. Sözleşme haklarının ihlal edildiği ifade eden Seyme Orgazasyon'un yaptığı açıklamada "Kocaeli ilinde Don Kîxot oyunu ve Aynur Doğan konseri için verilen bu kararlar Kürt kültür ve sanatına dönük kabul edilemez bir yaklaşımdır" ifadelerine yer verildi.

Karara Kürt tiyatrocular tarafından tepki gelirken kararın keyfi bir uygulama olduğunun altı çizildi ve iptal gerekçesi Kürtçe karşısındaki tahammülsüzlük olarak yorumlandı.

Dünya klasikleri arasında yer alan, Cervantes'in tamamını 1615 yılında yayınladığı Don Kişot romanını Kürtçeye Dilawer Zaraq ve Şilan Alagöz çevirken sahneye Ferhad Feqi uyarladı.