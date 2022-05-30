Kocaeli'de 'açık giyinmek yasaktır' tabelası koyan kafe, şort giydiği için müşteriyi kovdu

Kocaeli'de Başiskele Liman Caddesi üzerinde bulunan Barista Italiano isimli kafeye giden bir genç kadın, iddiaya göre 'şort giydiği gerekçesiyle' kafeden kovuldu. Kafenin kapısında bulunan bir tabeladaysa imla hataylarıyla 'Bur[a]da açık giyi[n]mek yasak' yazılmasıysa dikkat çekti.

Olaya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, bugün arkadaşlarımla cafede otururken cafenin çalışanı "kapalı" arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi arkadaşıma para teklif edip cafeden gitmemizi istedi.

ŞORT GİYDİĞİM İÇİN CAFEDEN KOVULDUM.

Merhaba, bugün arkadaşlarımla cafede otururken cafenin çalışanı "kapalı" arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi arkadaşıma para teklif edip cafeden gitmemizi istedi. @solcugazete pic.twitter.com/GbFx2gvEPs — larisa (@larisatlantic) May 28, 2022

Tepkilerin ardından işletme özür diledi

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını iddia ederek kendilerini savundu.

Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” dedi.