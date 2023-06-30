Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli ve Sakarya'da hava muhalefeti nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi

Karadeniz'den esen kuvvetli rüzgar, Sakarya sahilinde dalgalara neden oldu.

Sakarya Kaymakamlığı, Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girilmesini yasakladı.

Kararın ardından cankurtaranlar, denizdekileri sudan çıkmaları için uyardı.

Kocaeli'de dalgalar yasak getirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki tüm sahillerinde de boğulma tehlikelerine karşı deniz yasağı kararı alındı.

Cankurtaranlar, denize yaklaşılmaması için uyarılara devam ediyor.

Denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.

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İstanbul'da belirli alanlar haricinde sahilde denize girmek yasaklandı