Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: 3 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Derince tünelleri mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden hafif ticari araç, kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonetteki 2 ve hafif ticari araçtaki 1 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından tünel üstüne gelen onlarca kişi, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmalarını izledi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.