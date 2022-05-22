Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Kamuoyu müsterih olmalı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir dizi ülkede görülen maymun çiçeği hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastalığın pandemiye yol açmayacağını belirten Koca "kamuoyu müsterih olmalı" dedi. Koca hastalığa henüz Türkiye'de rastlanmadığını kaydetti.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."