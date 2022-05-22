Biden: Maymun çiçeği herkesin endişelenmesi gereken bir şey

ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelinde görülen maymun çiçeği vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Biden, maymun çiçeğinin endişe edilmesi gereken bir hastalık olduğunu, çünkü yayılması durumunda bunun sonuçları olacağını ifade etti.

Güney Kore'den Japonya'ya gideceği uçağa binmeden önce gazetecilere konuşan Biden, "Bana durumun hangi seviyede olduğunu henüz söylemediler, ancak bu herkesin endişelenmesi gereken bir şey. Neler yapabileceğimize ve bunun için hangi aşıların uygun olabileceğine dair sıkı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.