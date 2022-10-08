Koca sağlıkta şiddet eleştirilerinin 'suça eğilimli kişiyi cesaretlendirdiğini' savundu

İzmir'de görev yapan aile hekiminin uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, gelen tepkileri hedef aldı. Bakan, eleştirilerin "devleti aciz gösterdiğini" ve "suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendirdiğini" savundu.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekiminin mesai sonrası darp edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. "Ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir" ifadelerini kullananan Koca, söz konusu tepkilerin 'kasıtlı' olduğunu öne sürerek, "Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor" dedi.

1-İZMİR TORBALI’DA, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2022

Doktorun ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor."

Koca, paylaşımında, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok" ifadesini kullandı.