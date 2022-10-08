İzmir’de doktoru ağır şekilde darp eden üç saldırgan tutuklandı

İzmir’de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından Aile Hekimi Ekin Hürel Günay’ın iş çıkışında sopalı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 3 saldırgan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra, 7 Ekim'de beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı.

İş çıkışı saldırganlar tarafından ağır şekilde darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla bugün taburcu edildi. (İHA)