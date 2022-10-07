İzmir'de aile hekimine sopalı saldırı: Hayati tehlikesi sürüyor

İzmir Torbalı'da aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hüner Günay, bir grubun sopalı saldırısına uğradı.

İzmir Aile Hekimleri Derneği, Günay'ın bir ay önce başka bir hekime saldırı girişimini engellediği grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

BirGün'ün haberine göre İzmir Aile Hekimleri Derneği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün mesai çıkışı Torbalı’da görev yapan Aile Hekimi arkadaşımız Ekin Hüner Günay’a bir grup tarafında saldırıda bulunulmuştur.

Yaklaşık 1 ay kadar önce aynı şahıslar ASM’de başka bir hekime saldırı girişiminde bulunmak isterken, Dr Ekin beyin engellemesi nedeniyle amacına ulaşamayanlar, olay nedeniyle verilen beyaz kod dolayısıyla bugün adeta pusu kurmuş ve doktor arkadaşımıza arkadan sopalarla saldırmışlardır.

Hekim emeğini değersizleştirip popülizme kurban edenler, Aile Sağlığı Merkezinde bu şartlar altında çalışmanın ne kadar büyük risk içermesine sebep olduklarını anlamayanlar, Hekimleri kurban seçenler, “sözde” sağlıkta şiddet mücadelesinin bugün az kalsın bir cana daha mahal olacağından da habersizdirler. Biliyoruz ki bu bakış hekimlerin neden yurt dışına gitmek istediklerine de anlam verememektedir.

Arkadaşımız Dr Ekin bey kafa travması geçirmekte, orbital kemiğinde kırık bulunmakta ve henüz hayati tehlikesi devam ettiği için gözetim altında tutulmaktadır.

Korktukları için arkadan ve kalabalık halde canına kastetmek amaçlı saldıran o cahil güruhun akıbetini, adli ve hukuki süreçlerini sonuna kadar takip edeceğiz.

Doktor arkadaşımıza ve camiamıza geçmiş olsun diyoruz. "