Koca, nöbet süreleri hakkında konuştu: ‘36 saat çalışma insani değil’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sağlık çalışanlarının mesai süreleri hakkında konuştu.

Hekimlerin uzun nöbet saatlerine ilişkin gelen eleştirilere “36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz. 24 saati de insani bulmuyorum. Hedef 16 saat” karşılığını veren Sağlık Bakanı TBMM’den çıkan sağlıkta şiddeti önleme düzenlemesini de eleştirdi. Koca, “Bu yeterli oldu mu? Olmadı. Talebimiz bu muydu? Değildi. Meclis’ten bu çıktı” ifadelerini kullandı.

Atamalar ve maaş ile özlük hakları konularına da değinen Koca, atamalara ilişkin 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleşme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başlıyor. Kura ile 10 bin sürekli işçi alımı yapıyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları için “Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, emeklilikte önemli oranda düzenleme yapılması… Önemli oranda en az hakim arkadaşlarımız kadar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanan Bakan Koca, “İyileştirilmesi hususu son derece önemli. Komisyona bir torba yasa geleceğini sözlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Taleplerimizi ilettik” dedi. (ANKA)