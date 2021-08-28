Koca: Hepimiz sevinebiliriz, İstanbul'umuz mavi

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 75'i bulurken, böylece İstanbul da mavi kategorideki iller arasında yerini aldı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz birden sevinebiliriz: İstanbul’umuz Mavi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.