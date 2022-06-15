Koca eylem yapan ambulans şoförüyle görüştü: 'Bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı'

Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı dün kendisini ambulansa kilitleyerek eylem yapmıştı. "Hasta haklarını savunmak adına eylem yapıyorum. Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat hastayı teslim edemedim" diyen anbulans şoförü, oksijen tüplerini açtığını söyleyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istemişti.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" ifadesini kullandı.