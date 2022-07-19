Koç Üniversitesi’nde haklarını istedikleri için görev yerlerinin değiştirilmesini kabul etmeyen işçiler dün okul önünde eylem yapmış, jandarmanın müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. İşçilerin mücadelesi bugün devam ediyor.

Kampüs önünde hakkını arayan işçiler dayatılan sürgün niteliğinde görevlendirmelere karşı mücadeleye devam ediyor.

Ramazan ayı içerisinde 103 işçinin imzası bulunan bir dilekçe üniversite yönetimine iletilmişti. Dilekçe iki basit talepten oluşuyordu: ramazan yardım paketi ve bayram ikramiyesi.

Patrondan hakkını istemek suç!

Taşeron firma yönetimine göre, bu dilekçenin verilmesi “suç” teşkil ediyor. Dilekçenin verilmesinden bir süre sonra altı işçi taşeron firma tarafından çağrıldı ve kendilerine üst işverene dilekçe vermelerinin suç olduğunu iddia eden bir beyan okundu, işçilerden bu beyanı imzalamaları istendi. İmza atmayı reddeden işçiler belgenin kopyasını istedilerse de firma yetkilileri vermeyi reddetti.

Temmuz ayının başında ise bu altı işçi ani bir şekilde üniversitenin kampüse uzak birimlerinde görevlendirildiler. Gerekçe ise eleman eksikliğiydi! Yeni çalışma yerlerini kabul etmemeleri durumunda ise sözleşmelerinin tek taraflı feshi ile tehdit edildiler.

İşçiler sürgün niteliği taşıyan bu görevlendirmeleri kabul etmiyor. Çalışma yerlerine geri dönene kadar mücadelelerine devam edeceklerini duyuruyorlar.

📢Koç Üniversitesi işçilerinin mücadelesi devam ediyor!



🔴Koç Üniversitesi’nde haklarını istedikleri için görev yerlerinin değiştirilmesini kabul etmeyen işçiler dün eylem yapmış, gözaltına alınmıştı.



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