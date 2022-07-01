Koç Grubu'na bağlı Ford Otosan’dan Romanya'ya 490 milyon avroluk yatırım

Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında, Romanya’daki Craiova fabrikasının devrine ilişkin anlaşma tamamlandı. Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayan anlaşma ile Ford’un Craiova’daki araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçti.

Dünya gazetesindeki habere göre Craiova'nın Ford Otosan üretim ağına dahil olmasıyla, tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Courier’nin içten yanmalı van ve kombi versiyonları gelecek yıl itibarıyla, bunların tam elektrikli versiyonları ise, 2024 itibarıyla Craiova’da üretilecek ve piyasaya sunulacak.

Ayrıca halihazırda Craiova’da üretilen Ford Puma’nın ve 2024 senesinde devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunun üretim sorumluluğu da Ford Otosan’a geçecek. Bu iki aracın ürün portföyüne eklenmesiyle Ford Otosan, 2 ülkedeki 4 tesisinde Transit, Transit Custom, Courier ve Puma modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek.

490 milyon avro yatırım yapacak

Ford Otosan, Craiova’da 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon avro yatırım yapacak. Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek, üretim planına bağlı olarak yeni nesil Courier üretimi yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecek.

Geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımın tamamlanması ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyuran Ford Otosan, Craiova fabrikasının kapasitesinin de eklenmesi ile yılda 900 binin üzerinde araç üretebilecek.