Ford Otosan, Ford Romanya'yı satın aldı

Ford Otosan, Ford Romanya'nın tamamını almak üzere sözleşme imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Sözleşme uyarınca 2022'de gerçekleşmesi beklenen Kapanış'ta 356 milyon euro, Haziran 2025'te faiz dahil 196 milyon Euro, Aralık 2028'de ise faiz dahil 23 milyon Euro ödenecek olup, ayrıca Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak 140 milyon Euro tutarına kadar ilave ödeme yapılabilecektir. 2022 yılında yapılacak ilk ödeme tutarı, devrin gerçekleşeceği tarihte net işletme sermayesi, net borç ve o tarihe kadar Yeni Nesil Courier projesine yapılan yatırım tutarına göre düzeltmeye tabi olacaktır" denildi.

Bloomberght'nin haberine göre, 4 Aralık 2020 tarihinde açıklanan yeni yatırımlar tamamlandığında 650 bin adede ulaşacak Ford Otosan'ın toplam yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımı ile 900 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Romanya’daki Craiova fabrikasını Ford Otosan’ın bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığını, ayrıca Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ve Koç Holding arasında batarya üretimi yatırımına katılmak üzere bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandığını belirtti.