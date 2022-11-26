Koç dalga geçiyor: Masraflarınıza dikkat etmenizi rica ederim

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, bayi ve yetkili servislerle bir toplantı düzenledi. Koç, "Hesaplı davranılması gerekilen bir dönem olduğunu" söylerken, "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi rica ederim" dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un bulunduğu toplantıda Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları da hazır bulundu.

Ömer Koç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek.”

Koç Holding 2022 yılının ilk altı ayında konsolide bazda toplam 385,9 milyar lira gelir elde ettiğini açıklamıştı.