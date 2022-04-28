Koç, Almanya'da banka alıyor

Yapı ve Kredi Bankası, Almanya’da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG (“BHF”) hisselerinin tamamını 9 milyon euroya satın almak için karar aldığını duyurdu.

Açıklamada işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı olarak alım fiyatında düzeltme olacağı belirtildi.

Banka satın alma sözleşmesinin imzalanması için karar alırken, hisse devrinin gerçekleşebilmesi için başta BDDK olmak üzere diğer yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayını alacak. Pay devri ilgili kurumların onayının ardından geçekleşecek.