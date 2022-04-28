BDDK’dan bankalara döviz talimatı

BDDK’nın bankalara gönderdiği dökümanda “tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir” denildi.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki bankacı da, BDDK’nın bankaların döviz işlemlerinde nispeten daha iyi kotasyonların bulunabildiği platformlarda kotasyonlarını genişletmesini talep ettiğini söyledi.