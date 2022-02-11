Koalalar Avustralya hükümeti tarafından nesli tükenmekte sınıfına dahil edildi

Avustralya hükümeti, ülkenin doğusunda arazi temizleme ve orman yangınlarıyla ağır nüfus kaybı yaşayan koalaları resmen tehlike altında olarak sınıflandırdı.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, tehdit altındaki türler bilim komitesinin Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki koala popülasyonlarının koruma statülerinin yükseltilmesi yönündeki önerisini kabul etti.

Geçen yıl Yeni Güney Galler parlamentosunun yaptığı araştırma sonucu yayınladığı rapora göre yaşam alanları hızla küçülen koalaların acil eyleme geçilmezse 2050 yılında neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.

Ülkede Kara Yaz olarak adlandırılan 2019-2020 yaz dönemindeki yangınlarda sadece Yeni Güney Galler'de en az 5 bin koalanın öldüğü ve yaşam alanlarının yüzde 24’ünü kaybettiği belirtiliyor.