KOAH hastasının elektriğini kestiler: Solunum cihazını köy kahvesine taşıdı

Denizli'nin Çivril İlçesine bağlı Emircik Köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ünal Güldal eşini kaybettikten sonra felç geçirdi. Güldal aynı zamanda şeker ve koah hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, yaklaşık 4 yıldır ilaçlarda ayakta durabilen Güldal aldığı aylık 3 bin liralık emekli maaşıyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Son dönemdeki elektrik zamları nedeniyle üç aydır faturasını ödeyemeyen Güldal'ın evinin elektriği kesildi. Bunun üzerine Güldal kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takmaya başladı.

'Üç aylık faturam 4 bin 700 lirayı buldu'

Yalnız yaşadığını söyleyen Güldal, “Evde bir elektrikli ısıtıcı, tost makinesi, televizyon ve buzdolabı var. Elektrikli soba vardı fatura çok gelince onun yerine kömür sobası kurdum. Elektrik faturam 100 lirayı geçmezdi 500 liradan fazla gelmeye başladı. Emekli maaşımdan başka gelirim yok. Üç aylık faturam 4 bin 700 lirayı buldu. Ödeyecek gücüm yok. Ödeyemeyince elektriğimi kestiler” diye konuştu.

'Solunum cihazını köy kahvesinde prize takıyorum'

Nefes darlığı çektiğini bu nedenle solunum cihazı kullandığını belirten Güldal, “Elektrikler kesik. Bu nedenle iki günden bu yana solunum cihazını kullanamıyorum. Köy kahvesine gidip orada prize takıyorum. Başka ne yapabilirim? Elektrik şirketine gittim taksit yapılsın istedim kabul etmediler. Bankaya gittim yaşlıyım diye kredi vermediler. Allah ne kadar yaşatırsa o kadar dayanacağım. Çarem yok. Nasıl olsa biz yolu tuttuk, gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde yiyecek bittiğinde yerine koyacak gücü olmadığını da belirten Güldal boş buzdolabını göstererek, “Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım. Zaten elektrik de yok. Dolapta sadece yumurta ve ilaçlarım var. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Güldal'ı ziyaret eden CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ysa "Üzerimize düşen neyse yapacağız. Gerekirse yardımseverler aracılığıyla da sorunu çözeriz" dedi.