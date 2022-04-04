Knidos Antik Kenti'nde Emevi dönemine ait kitabeler bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülen çalışmalarda, M.S. 685-711 yılları arasında Knidos'a hakim olan Emevilere ait 4 kitabe bulundu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından sürdürülen kazılarda bulunan kitabelerde Emevilerin, Istanbul'a yapacakları sefere dair bazı komutan ve askerlerin isimlerinin yer aldığı belirtildi. Bulunan kitabelere dair konuşan Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı "Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içeriyor." dedi

15. Iskenderiye Feneri'ne ev sahipliği yapan Knidos antik kentinin tarihi 4 bin yıla kadar uzanıyor. Ege Denizi ile Akdeniz denizi ayıran burunda yer alan antik kentte 40 kişilik kazı ekibini çalışmaları devam ediyor