KNE gençlik evinin adını Manos Loizos Kültür Evi olarak değiştirdi

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) Merkez Komitesi Sekreteri Nikos Abatiellos, Atina'daki gençlik evinin adının KNE Kültür ve Gençlik Evi - Manos Loizos olarak değiştirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz yeni nesil komünistlerin görevi, Manos Loizos'un öncü, toplumsal açıdan yararlı ve güncel çalışmalarını korumak, yaymak ve tanıtmaktır" dedi.

Abatiellos, "KNE'nin bu durumdan bunalan her genci günlük mücadelenin güzel yolunu seçmeye, çoğunluğun gücünden güç almaya çağırdığını" belirterek, böylece "tüm eski dünyanın gölgelerin de kaybolacağını" vurguladı. Abatiellos "mücadelenin Manos Loizos'u etkilediğini ve ona ilham verdiğini" sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Manos Loizos'un kızı Myrsini Loizou, Manos Loizos'un torunu Emmanuela, KKE Genel Sekreteri Themis Gionis ve Nikos Sofianos ile Magda Fussa da katıldı.

Manos Loizos ile birlikte yaşamış ve yaratmış olan insanlar, duygularını paylaştılar. Giorgos Dalaras, Christos Leontis, Maria Farantouri, Achilleas Theofilou, Dimitra Galani ve Thanasis Papakonstantinou etkinlikte konuşma yaptı.

Komünist aydın Manos Loizos

1937'de Mısır'ın İskenderiye kentinde Kıbrıslı Rum göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya gelen komünist sanatçı Manos Loizos, Yunan müziğinin en popüler sanatçılarından biri olarak biliniyor. Yunanistan Komünist Partisi üyesi olan Loizos, 1982'de Sovyetler Birliği'nde yaşamını yitirdi.

2007 yılı Yunanistan'da "Manos Loizos Yılı" ilan edilmişti.

Loizos, Nâzım Hikmet'in de aralarında bulunduğu onlarca şair ve sanatçının eserlerinden besteler yaparken, şarkıları tüm dünyada dinlenmeye devam ediyor.