Klima kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde bir işyerinde klima kurulumu yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaptan Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanında klima kurulumu yapan Maksut Beyazıt (37) elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Beyazıt, sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyazıt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)