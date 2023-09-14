KKM'de düşüş devam ediyor: Üç haftalık düşüş 75 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 8 Eylül haftasında Kur Korumalı Mevduatlarda (KKM) 15,7 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Söz konusu düşüşle birlikte KKM'nin toplam büyüklüğü 3 trilyon 332 milyar 606 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarından TL mevduata dönüşüm hedefini açıkladığı 20 Ağustos gününden bu yana toplam gerileme ise 75,34 milyar liraya ulaştı.

KKM hesapları, 25 Ağustos haftasında 40 milyar lira, 1 Eylül haftasında ise 20 milyar lira düşüş yaşamıştı.

8 Eylül haftası itibariyle kur korumalı mevduatlarda gerileme üçüncü haftasına girmiş oldu.