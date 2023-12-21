KKM'de düşüş devam ediyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftada da devam etti. 15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 701 milyar TL'den 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 303 milyar TL'den 11 trilyon 374,1 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 162 milyar TL'den 14 trilyon 469,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 483 milyar TL'den 1 trilyon 481,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 73 milyar TL'den 1 trilyon 79,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,9 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye geriledi.