KKE'den Gezi'nin yıldönümündeki saldırılar sonrası dayanışma mesajı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bürosu, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümünde yapılan eylemlere yapılan saldırıya tepki gösterdi, dayanışma mesajı yayımladı.

KKE'nin "Türk Halkının ve Türkiye Komünist Partisi'nin Mücadeleleriyle Dayanışma Mesajı" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"KKE, Gezi Parkı'ndaki kitlesel halk hareketlerinin 9. yıldönümü vesilesiyle, İstanbul'da Erdoğan hükümeti tarafından protestocuların eylemlerinin şiddetle bastırılmasını kınamaktadır.

KKE, sosyal ve demokratik hakları için mücadele eden Türk halkı ve Türkiye Komünist Partisi ile dayanışmasını ifade etmektedir.

Halen tutuklu bulunan göstericilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

KKE Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bürosu"