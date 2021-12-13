Kızını öldüren babanın uzaklaştırma kararı varmış

Pendik’te dün akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda katil baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızını öldürmüştü. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı. Öztürk'ün yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce geldiği, evli olduğu kadınla arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.

7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı. Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı. (İHA)