Kızıltepe'de zam protestosu: Dicle Elektrik önüne özel harekat polisi yerleştirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binlerce kişi elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Kızıltepe Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen kitle, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı. Elektrik faturalarına isyan eden bazı yurttaşlar, faturaları meydanda ateşe vererek, tepkilerini gösterdi.

Mezopotamya Ajansı eyleme on binlerce kişinin katıldığını ve kitlenin “Tayyip istifa”, “Devlet istifa”, “DEDAŞ istifa”, “Kahrolsun DEDAŞ” ve “Biji Aşitî” sloganları attığını yazdı.

Ajansın haberine göre on binler bir süre sonra meydandan Dicle Elektrik binasına doğru yürümek istedi. Çevik kuvvet polisinin engeli sonucu kitle yönünü Hastane Caddesine çevirdi.

Yol trafiğe kapatıldı

Yürüyüşe geçen kitle, Musa Anter Caddesi, Kilise Caddesi ve Hastane Caddesini trafiğe kapatarak yürüyüşlerini sürdürdü. Hastane Caddesi üzerinde sloganlar eşliğinde bekleyişlerini sürdüren kitle, bir süre sonra yönünü İpekyolu’na çevirdi. Polislerin kalkanlar ve zırhlı araçlarla yolu kapatması üzerine uzun bir süre Hastane Caddesini trafiğe kapatan kitle, burada tepkilerini dile getirdi.

Hastane Caddesi üzerine yer yer polisler kitle arasında arbede yaşandı. Kitle polisin müdahale anonsları üzerine zırhlı araçlara taş atmaya başladı. Yapılan müzakerelerde kitle taş atmayı durdururken, yetkili isimlerin bölgeye gelerek, soruna çözüm üretmesi istendi. Uzun süre bekleyişe rağmen herhangi bir yetkili bölgeye gelmezken, polisler kitleden dağılmalarını istedi. Ancak kitle dağılmamakta ısrar ederek, sloganlarla tepkilerini sürdürdü.

Bir süre sonra polis kitleye biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesi üzerine kitle ara sokaklara dağılarak eylemi sürdürdü. Polisin müdahalesine kitle taşlarla karşılık verdi. Polis Kilise Caddesi üzerinde evlerin balkonlarına da biber gazı atması dikkati çekti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, kitle ile polislerin bölgedeki bekleyişleri bir süre daha devam etti.

Dicle Elektrik önüne özel harekat polisleri

Kızıltepe'de halkın Dicle Elektrik temsilciliğine yürüme ihtimaline karşı bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan zam protestolarına polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sonrası sokak aralarına yayılan protestolar da durdu. Sokak aralarında polislerin gaz, su ve ses bombalarından çok sayıda kişi etkilendi. Yurttaşların taşlarla karşılık verdiği müdahale sırasında bir grup, İpekyolu'na çıkarak yolu trafiğe kapattı. Uzun süre devam eden eylemlerin ardından polis müdahalesinin sona ermesi ile birlikte kitle dağılmaya başladı.

Polisler Kilise Caddesi, Hastane Caddesi, Musa Anter Caddesi ve İpekyolu'na çıkan yollara zırhlı araçlar sevk ederken, kimi caddeler trafiğe kapatıldı. Kitlenin yeniden toplanarak, yürüyüşe geçmesi ihtimaline karşı Dicle Elektrik temsilciliğinin de bulunduğu Hastane Caddesi üzerine çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri Dicle Elektrik temsilciliği önünde nöbet tutarken, gazeteciler bölgeden uzaklaştırıldı.