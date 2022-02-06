Mardin'de yüksek faturalar protesto edildi: 'Özel sektöre son!'

Yüksek gelen elektrik faturalar, her gün yenisi eklenen zamlar ve hayat pahalılığı yurdun dört bir yanında protesto edilmeye devam ediliyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bugün saat 13.30'da Çarşı meydanında toplanmaya başlayan yurttaşlar yüksek gelen elektrik faturalarına tepki gösterdi. Yurttaşlar meydana "TEDAŞ zulmüne son!" "Özel sektöre son!" yazılı dövizlerle geldi. Yapılan açıklamada "Geçinemiyoruz, Elektrik zamları her geçen gün belimizi bükmeye devam ediyor. TEDAŞ zulmüne son!" denildi.

Protesto yurttaşların elektrik faturalarını yakma eylemiyle son buldu.